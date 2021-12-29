Плющенко предложил соревнование между Щербаковой и Туктамышевой

После чемпионата России по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил устроить дополнительные соревнования между Анной Щербаковой, выигравшей бронзу, и Елизаветой Туктамышевой, оказавшейся на седьмом месте. Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев в свою очередь заявил, что такие решения — не дело Плющенко. «Газета.Ru» — о новом конфликте между двукратным олимпийским чемпионом и «Хрустальным».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Лиза сделала два акселя в 3,5 оборота, у нее сложнейшая программа была. Анечка каталась без ультра-си. Точнее, она попыталась сделать четверной флип, но он не получился. Ошибка на тройном лутце — тройном риттбергере тоже была. Мы все всё видели и все всё понимаем. Я бы сделал контрольный прокат: Аня покаталась бы против Лизы — и посмотрели бы, кто действительно будет в хорошей форме.

Видео дня

Я смотрел тренировки Ани, она была вообще не в форме. Ни разу на тренировке не сделала четверного.

Может, федерация что-нибудь придумает и сделает контрольный прокат. Думаю, еще не точная история, кто поедет третьим номером — Щербакова или Туктамышева», — заявил Плющенко на встрече с фанатами. Запись разговора была опубликована в YouTube.

Вопросов по поводу оценок Щербаковой после чемпионата России возникло достаточно много. Фигуристка чисто исполнила короткую программу, а вот в произвольной сорвала единственный элемент ультра-си – четверной флип, упав после прыжка. При этом Туктамышева в произвольном прокате дважды прыгнула чисто тройной аксель. Оценки выглядят так: 158,10 против 153,12 в пользу ученицы Этери Тутберидзе. Тем не менее не самое уверенное выступление Щербаковой в произвольной программе позволило спортсменке попасть в состав сборной России на чемпионат Европы вместе с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой.

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев критично высказался об идее двукратного олимпийского чемпиона Плющенко организовать контрольный прокат с участием Туктамышевой и Щербаковой.

«А что Плющенко лезет, какое ему дело? Неравнодушие к фигурному катанию? Он свое откатал. И классно это делал. Ладно бы он за свою ученицу беспокоился. Муравьева явно проиграла, хоть она и хорошая девчонка. Что касается Щербаковой с Туктамышевой, это не его дело. Там есть специалисты получше него», — приводит слова Лайшева «СЭ».

На чемпионате России произошел еще один конфликт, который затронул ученицу Плющенко Софью Муравьеву. По итогам короткой программы фигуристка, чисто исполнившая тройной аксель, оказалась на втором месте, проиграв только Камиле Валиевой. Щербакова стала третьей, уступив сопернице несколько десятых балла. Однако после завершения первого дня был подан протест, который судьи удовлетворили и изменили оценки Муравьевой, отняв у нее один балл за задержку старта. Таким образом, Щербакова оказалась на втором месте.

Плющенко в ответ на слова Лайшева признался, что восемь месяцев не давал интервью, но решил нарушить молчание, поскольку он сам никого не трогал, а нападают снова на него.

«Я действительно рад, что я как начинающий тренер с четырехлетним опытом со своей спортсменкой Соней Муравьевой, потрясающе катавшейся и сделавшей три акселя в три с половиной оборота, обыграл в одну калитку действующую чемпионку мира.

Я радуюсь, что не только мой штаб обыграл ее, но и Софья Самоделкина, это штаб Сергея Давыдова. Анна проиграла и Лизе Туктамышевой, то есть штабу Алексея Николаевича Мишина. И даже Аделии Петросян из их же штаба. Весь мир сбился со счета и не может понять, откуда там такие баллы», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

Двукратный олимпийский чемпион также отметил, что если баллы сейчас дают за титулы, то у Туктамышевой, которая является и чемпионкой мира, и чемпионкой Европы, их не меньше, как и желания представить Россию на Олимпийских играх.

«Если все промолчали, то это не значит, что все проглотили. Я-то радуюсь и смотрю на Лайшева как на сказочника. Ну хоть тут-то промолчи! Четыре девочки вынесли чемпионку мира. Так что передайте Лайшеву, что я радуюсь, да, это он очень правильно заметил. Молодец! Все и всё понимают, думаю, и он тоже, как главный специалист-самбист фигурного катания», — добавил он.

Пикировки Плющенко, сторону которого представляет продюсер и его супруга Яна Рудковская, со школой «Самбо-70» и тренерским штабом Тутберидзе длятся давно. Активная фаза конфликта началась, когда из «Хрустального» в академию «Ангелы Плющенко» перешли Александра Трусова и Алена Косторная. Впрочем, через некоторое время фигуристки вернулись обратно, а стороны то и дело вступали в различные заочные споры. Поэтому неудивительно, что сейчас Лайшев не стал молчать и снова ответил Плющенко.

«Это хорошо, что Плющенко назвал меня главным самбистом фигурного катания. Я как основатель школы хоть за шахматиста вступлюсь. У меня 26 видов спорта, я их все защищаю. Евгений, видите ли, зло меня подколол, он от педагогики далекий человек, дурак, не понимает. Я отвечаю за школу, где 26 видов спорта, и за каждого буду биться и защищать. Тем более это девушки. Если бы Плющенко отвечал за массы детей много лет, то понимал бы, что они как родные», — передает слова Лайшева «Чемпионат».

Вероятность проведения дополнительных соревнований между Туктамышевой и Щербаковой и правда кажется незначительной. В первую очередь из-за того, что времени на это нет – чемпионат России закончился 25 числа, а европейское первенство стартует уже 10 января. Однако стоит отметить, что состав сборной России на Игры, которые откроются 4 февраля, может претерпеть определенные изменения уже после чемпионата Европы.