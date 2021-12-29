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4 часа назад

Фигурист Кацалапов сообщил, что сможет выступить на чемпионате Европы

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов сможет принимать участие в соревнованиях в ближайшие пять-шесть месяцев. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Кацалапов выступит на чемпионате Европы
Фото: ТАССТАСС

Кацалапов и Виктория Синицина 24 декабря снялись с чемпионата России в Санкт-Петербурге, причиной послужила обострившаяся травма спины у Кацалапова. 26 декабря дуэт вошел в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине с 10 по 16 января.

"Привет, друзья, я с хорошими новостями! - написал Кацалапов. - Сразу, как вернулись из Санкт-Петербурга, я поехал к лучшим специалистам, и самая главная и позитивная новость - они знают и понимают, как мне помочь. Мы уже начали лечение, провел в больнице три дня. Плюс продолжаю делать многочисленные процедуры каждый день. В общем, как и обещал, делаем все возможное и невозможное. По убедительному прогнозу врачей - смогу тренироваться в полную силу и соревноваться 5-6 месяцев, ну а потом буду решать свою проблему на корню".

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряные медали мирового первенства (2019) и финала Гран-при (2018). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы (2020).

Фигурное катание,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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