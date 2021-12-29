Кацалапов выступит на чемпионате Европы

"Привет, друзья, я с хорошими новостями! - написал Кацалапов. - Сразу, как вернулись из Санкт-Петербурга, я поехал к лучшим специалистам, и самая главная и позитивная новость - они знают и понимают, как мне помочь. Мы уже начали лечение, провел в больнице три дня. Плюс продолжаю делать многочисленные процедуры каждый день. В общем, как и обещал, делаем все возможное и невозможное. По убедительному прогнозу врачей - смогу тренироваться в полную силу и соревноваться 5-6 месяцев, ну а потом буду решать свою проблему на корню".