Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Медведева решила взять отдых от социальных сетей

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева рассказала своим болельщикам о решении отдохнуть от социальных сетей.

Медведева решила взять отдых от социальных сетей
Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru»Денис Гладков/«Газета.Ru»

31 декабря спортсменка опубликовала пост в своем Instagram, где отметила, что у каждого человека есть свое представление о том, что для него важно, и что заставляет его чувствовать себя комфортно.

«Принимать какие-то решения самостоятельно очень важно, потому что они дают нашей жизни какой-то смысл. Одним из таких решений для меня было взять диджитал детокс от всех социальных сетей. как это поможет мне — скоро узнаете», — отметила фигуристка.

В текущем сезоне Медведева не соревнуется. Спортсменка восстанавливалась после травм, а потом приняла участие в шоу «Ледниковый период», где выступила в паре с тиктокером Даней Милохиным.

Ранее сообщалось, что президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что на предстоящих зимних Олимпийских играх Евгения Медведева отлично справится с ролью амбассадора.

Последние новости
Фигурное катание,Евгения Медведева,Станислав Поздняков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители