Медведева решила взять отдых от социальных сетей

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева рассказала своим болельщикам о решении отдохнуть от социальных сетей.

Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru» Денис Гладков/«Газета.Ru»

31 декабря спортсменка опубликовала пост в своем Instagram, где отметила, что у каждого человека есть свое представление о том, что для него важно, и что заставляет его чувствовать себя комфортно.

«Принимать какие-то решения самостоятельно очень важно, потому что они дают нашей жизни какой-то смысл. Одним из таких решений для меня было взять диджитал детокс от всех социальных сетей. как это поможет мне — скоро узнаете», — отметила фигуристка.

В текущем сезоне Медведева не соревнуется. Спортсменка восстанавливалась после травм, а потом приняла участие в шоу «Ледниковый период», где выступила в паре с тиктокером Даней Милохиным.

Ранее сообщалось, что президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что на предстоящих зимних Олимпийских играх Евгения Медведева отлично справится с ролью амбассадора.