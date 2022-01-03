Ученик Тутберидзе перешёл в группу к Плющенко

Российский фигурист Егор Рухин перешёл из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спортсмен только два месяца назад присоединился к команде Этери Тутберидзе, завершив сотрудничество с ЦСКА, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, переход в «Ангелы Плющенко» состоялся ещё в прошлом году, однако известно об этом стало только 3 января.

В конце декабря на чемпионате России фигурист занял 18-е место, набрав 184,95 балла. Он выходил на прокаты в сопровождении команды Тутберидзе. О переходе Рухина к Плющенко известно не было, сам фигурист от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Егор Рухин принял участие в ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона «Щелкунчик». Он исполнил несколько номеров в программе, включая танец танец с братьями Кириллом и Никитой Сарновскими, однако по окончании шоу диктор не объявил спортсмена.