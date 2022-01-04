Петросян назвала Медведеву своей любимой фигуристкой

«Когда была маленькой, как раз Женя Медведева каталась. Её программы смотрела прямо до дыр. Она меня поражала своей стабильностью, я хотела кататься так же надёжно и красиво. Так что любимая фигуристка — Женя», — приводит слова Петросян «Матч ТВ».

Она также отметила, что ей уже несколько лет указывают на сходство с Медведевой, из-за чего ей уже самой кажется, что они похожи с двукратной чемпионкой мира и Европы.