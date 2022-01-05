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2 часа назад

Медведева рассказала об отношениях с Милохиным

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что продолжает сохранять общение с блогером Даней Милохиным после шоу «Ледниковый период», на котором они выступали в паре. Как сообщает Teleprogramma.pro, она заявила, что они вместе посещают мероприятия и видятся в неформальной обстановке, однако о романтических отношениях речь не идет.

Медведева рассказала об отношениях с Милохиным
Фото: ТАССТАСС

«Нам по 20 лет, нет повода для этого. Мы за три месяца через многое прошли, ничего плохого не делали. Люди придумывали про нас многое. Почему мы должны блокировать друг друга? У нас все нормально, не переживайте. Отношения хорошие», — заявила Медведева.

Свое участие в шоу в паре с Милохиным фигуристка сочла интересным опытом. Спортсменка не ожидала, что ей действительно понравится работать с блогером.

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Напомним, что ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал страстный поцелуй Милохина и Медведевой во время выступления на шоу «Ледниковый период». Тогда он уверял, что между молодыми людьми есть какая-то искра, однако сам поцелуй является какой-то «фишкой» и сейчас на льду все «целуются поголовно».

Фигурное катание,Евгения Медведева,Алексей Ягудин,
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