Медведева рассказала об отношениях с Милохиным

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что продолжает сохранять общение с блогером Даней Милохиным после шоу «Ледниковый период», на котором они выступали в паре. Как сообщает Teleprogramma.pro, она заявила, что они вместе посещают мероприятия и видятся в неформальной обстановке, однако о романтических отношениях речь не идет.

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«Нам по 20 лет, нет повода для этого. Мы за три месяца через многое прошли, ничего плохого не делали. Люди придумывали про нас многое. Почему мы должны блокировать друг друга? У нас все нормально, не переживайте. Отношения хорошие», — заявила Медведева.

Свое участие в шоу в паре с Милохиным фигуристка сочла интересным опытом. Спортсменка не ожидала, что ей действительно понравится работать с блогером.