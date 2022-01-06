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1 час назад

Туктамышева опубликовала фото в нижнем белье

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram фото в нижнем белье.

Туктамышева опубликовала фото в нижнем белье
Фото: InstagramInstagram

«У кого-то продолжаются праздники, а у кого-то уже сборы с 3 января», — подписала снимок Туктамышева.

Напомним, 25 декабря в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. В женском одиночном катании победу одержала Камила Валиева, набрав 283,48 балла. Второе место досталось Александре Трусовой (248,65), а на третьей строчке расположилась Анна Щербакова (239,56).

Появилось видео с раздеванием Туктамышевой в показательном номере

Елизавета Туктамышева после короткой программы занимала седьмое место и по результатам второго соревновательного дня завершила свое выступление на этой же позиции.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила попадание в запас Елизаветы Туктамышевой на чемпионат Европы по фигурному катанию.

«Туктамышева по делу попала в запасной состав. Она должна была попасть в тройку. Если бы ее включили в состав, это было бы неправильно в отношении других девушек», — сказала Тарасова.

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Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Елизавета Туктамышева,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,
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