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35 минут назад

Тарасова рассказала о своем самочувствии после приезда скорой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем самочувствии после приезда скорой. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Тарасова рассказала о своем самочувствии после приезда скорой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ночь на 8 января Тарасова пожаловалась на боли в животе и головную боль. Близкие вызвали бригаду скорой помощи.

Сегодня тренер заявила, что чувствует себя сносно и с ней все хорошо.

«Нормально», — сказала Татьяна Тарасова.

При этом она отказалась раскрыть подробности о состоянии здоровья и попросила журналистов оставить ее в покое.

«Перестаньте это печатать все. Ничего вам не буду говорить», - заявила тренер.

Перед новым годом Тарасову выписали из больницы. Она лечилась в одной из столичных клиник. Ветеран спорта пожаловалась на высокое давление и была госпитализирована в больницу 15 декабря.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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