Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем самочувствии после приезда скорой. Об этом сообщает 5-tv.ru.
В ночь на 8 января Тарасова пожаловалась на боли в животе и головную боль. Близкие вызвали бригаду скорой помощи.
Сегодня тренер заявила, что чувствует себя сносно и с ней все хорошо.
«Нормально», — сказала Татьяна Тарасова.
При этом она отказалась раскрыть подробности о состоянии здоровья и попросила журналистов оставить ее в покое.
«Перестаньте это печатать все. Ничего вам не буду говорить», - заявила тренер.
Перед новым годом Тарасову выписали из больницы. Она лечилась в одной из столичных клиник. Ветеран спорта пожаловалась на высокое давление и была госпитализирована в больницу 15 декабря.