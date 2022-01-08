Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем самочувствии после приезда скорой. Об этом сообщает 5-tv.ru.

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В ночь на 8 января Тарасова пожаловалась на боли в животе и головную боль. Близкие вызвали бригаду скорой помощи.

Сегодня тренер заявила, что чувствует себя сносно и с ней все хорошо.

«Нормально», — сказала Татьяна Тарасова.

При этом она отказалась раскрыть подробности о состоянии здоровья и попросила журналистов оставить ее в покое.

«Перестаньте это печатать все. Ничего вам не буду говорить», - заявила тренер.