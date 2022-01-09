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2 часа назад

Авербух рассказал о состоянии Тарасовой

Продюсер и тренер Илья Авербух рассказал, как чувствует себя ветеран советского фигурного катания Татьяна Тарасова.

Авербух рассказал о состоянии Тарасовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его цитирует Starhit.ru.

«Как только завершились съемки «Ледникового периода», я поехал к ней в больницу, был с ней, рассказывал ей о происходящем на шоу. Сейчас она дома, и состояние ее стабильно хорошее», — заявил Авербух.

В своем Instagram он добавил, что был потрясен новостью о недомогании заслуженного тренера, «незаменимого члена жюри телепроекта».

«Все эти годы мы всегда были вместе. Вы стержень нашего проекта, его камертон!» - сказал продюсер, пожелав Тарасовой скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что Татьяна Тарасова не примет участие в съемках шоу из-за проблем со здоровьем.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,StarHit,
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