Авербух рассказал о состоянии Тарасовой

Продюсер и тренер Илья Авербух рассказал, как чувствует себя ветеран советского фигурного катания Татьяна Тарасова.
«Как только завершились съемки «Ледникового периода», я поехал к ней в больницу, был с ней, рассказывал ей о происходящем на шоу. Сейчас она дома, и состояние ее стабильно хорошее», — заявил Авербух.
В своем Instagram он добавил, что был потрясен новостью о недомогании заслуженного тренера, «незаменимого члена жюри телепроекта».
«Все эти годы мы всегда были вместе. Вы стержень нашего проекта, его камертон!» - сказал продюсер, пожелав Тарасовой скорейшего выздоровления.
Ранее стало известно, что Татьяна Тарасова не примет участие в съемках шоу из-за проблем со здоровьем.