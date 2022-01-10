Авербух назвал фаворитов чемпионата Европы

«Нас ждет захватывающий турнир. Главным фаворитом, как и на протяжении всего сезона, будет Камилла Валиева. Саша Трусова тоже не будет отставать, потому что она имеет в своем арсенале коронные четверные прыжки. Я уверен, Аня Щербакова тоже не собирается сдавать позиции. У нее тоже есть четверные прыжки. Девочки у нас очень-очень сильные. Именно они займут весь пьедестал», — заявил известный тренер.