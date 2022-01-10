Авербух назвал фаворитов чемпионата Европы

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух рассказал, кого считает фаворитами чемпионата Европы по фигурному катанию. Своими предположениями он поделился в интервью «Спорт экспресс».
«Нас ждет захватывающий турнир. Главным фаворитом, как и на протяжении всего сезона, будет Камилла Валиева. Саша Трусова тоже не будет отставать, потому что она имеет в своем арсенале коронные четверные прыжки. Я уверен, Аня Щербакова тоже не собирается сдавать позиции. У нее тоже есть четверные прыжки. Девочки у нас очень-очень сильные. Именно они займут весь пьедестал», — заявил известный тренер.
Напомним, от национальной команды в женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Александра Трусоват и Анна Щербакова.
Чемпионат Европы состоится во второй раз с 10 по 16 января в эстонской столице Таллине, в спортивном комплексе «Тондираба». Спортсмены будут состязаться в категориях: мужское и женское одиночное катание, а также парное фигурное катание и танцы на льду.
Ранее стало известно, что призер чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Михаил Коляда вынужден пропустить первенство континента из-за травмы, которую получил на тренировке. Его заменит Андрей Мозалев.