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1 час назад

Авербух назвал фаворитов чемпионата Европы по фигурному катанию

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух рассказал, кого считает фаворитами чемпионата Европы по фигурному катанию. Своими предположениями он поделился в интервью «Спорт экспресс».

Авербух назвал фаворитов чемпионата Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нас ждет захватывающий турнир. Главным фаворитом, как и на протяжении всего сезона, будет Камилла Валиева. Саша Трусова тоже не будет отставать, потому что она имеет в своем арсенале коронные четверные прыжки. Я уверен, Аня Щербакова тоже не собирается сдавать позиции. У нее тоже есть четверные прыжки. Девочки у нас очень-очень сильные. Именно они займут весь пьедестал», — заявил известный тренер.

Напомним, от национальной команды в женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Александра Трусоват и Анна Щербакова.

Чемпионат Европы состоится во второй раз с 10 по 16 января в эстонской столице Таллине, в спортивном комплексе «Тондираба». Спортсмены будут состязаться в категориях: мужское и женское одиночное катание, а также парное фигурное катание и танцы на льду.

Ранее стало известно, что призер чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Михаил Коляда вынужден пропустить первенство континента из-за травмы, которую получил на тренировке. Его заменит Андрей Мозалев.

Фигурное катание,Камила Валиева,Михаил Коляда,Анна Щербакова,Илья Авербух,
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