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45 минут назад

Фигуристка Слуцкая рассказала о своей неизлечимой болезни

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая в своем Instagram рассказала о болезни, из-за которой ей пришлось закончить со спортом.

Фигуристка Слуцкая рассказала о своей неизлечимой болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне 23 года. Как-то начала замечать, что мне стало труднее дышать. Потом начались еще более странные вещи: стали отекать руки и ноги, вплоть до того, что я не могла открыть дверь, потому что ладони в синяках и невозможно схватиться за ручку, начали появляться кровоподтеки, опухоли… Как-то утром проснулась и поняла, что не чувствую полноги. Тогда я попала к врачу, который поставил мне… васкулит. Это неизлечимая болезнь", - сказала Слуцкая.

В настоящее время Слуцкая является председателем президиума Добровольного физкультурного союза, членом Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, членом Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации.

За профессиональную карьеру Слуцкая стала двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой первенств Европы и четырехкратной победительницей финалов серии Гран-при. На Олимпийских играх — 2002 в Солт-Лейк-Сити спортсменка взяла серебро, проиграв представительнице США Саре Хьюз. На Олимпиаде-2006 в Турине она заняла третье место.

Также она завоевала четыре золота на чемпионатах России. Ранее Ирина Слуцкая выразила мнение, что детей, занимающихся фигурным катанием, нельзя жалеть.

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Фигурное катание,Ирина Слуцкая,Минспорта,Совет Федерации,
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