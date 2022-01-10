Фигуристка Слуцкая рассказала о своей неизлечимой болезни

"Мне 23 года. Как-то начала замечать, что мне стало труднее дышать. Потом начались еще более странные вещи: стали отекать руки и ноги, вплоть до того, что я не могла открыть дверь, потому что ладони в синяках и невозможно схватиться за ручку, начали появляться кровоподтеки, опухоли… Как-то утром проснулась и поняла, что не чувствую полноги. Тогда я попала к врачу, который поставил мне… васкулит. Это неизлечимая болезнь", - сказала Слуцкая.