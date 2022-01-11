Фигуриста с российскими корнями не взяли в сборную США на ОИ

Серебряный призёр чемпионата США по фигурному катанию Илья Малинин не попал в итоговую заявку сборной своей страны на участие в Олимпийских играх. Несмотря на второе место на национальном первенстве, принимавшая решение комиссия предпочла ему показывавшего более стабильные результаты на взрослом уровне на протяжении последнего года Джейсона Брауна. Тренер Рафаэль Арутюнян раскритиковал это решение и призвал изменить правила отбора, а трёхкратный чемпион мира Нейтан Чен признал, что в 17 лет не катался на таком уровне.

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Обнародование состава сборной США по фигурному катанию по итогам прошедшего в минувшие выходные национального чемпионата обернулось небольшим скандалом. Завоевавшего серебро на своём дебютном взрослом турнире 17-летнего Илью Малинина оставили вне списка и заявили лишь в качестве запасного. И это несмотря на то, что он исполнил четыре четверных прыжка в произвольной программе и превзошёл более чем на 10 баллов занявшего третье место Винсента Чжоу. Вместо юниора в Пекин полетит более опытный Джейсон Браун, который занял на турнире в Нэшвилле лишь четвёртое место. Малинин же сможет принять участие в апрельском чемпионате мира, но выступит в Монпелье только в том случае, если получит технический минимум в короткой программе.

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В Ассоциации фигурного катания Соединённых Штатов не стали комментировать данное решение. При этом в правилах отбора в национальную команду на главные турниры прописано, что успешное выступление на национальном чемпионате не является важнейшим условием для попадания на Игры. В Америке для определения состава рассматривают все старты, начиная с прошлогоднего первенства, а кандидатам в сборную необязательно занимать какое-то конкретное место: можно просто войти в тройку или пятёрку сильнейших.

Всего же для отбора на Олимпиаду существует три критерия. Первый — конкурентоспособность, согласно которому федерация определяет потенциальный результат спортсмена на ОИ-2022, основываясь на выступлении на ЧМ-2021. Вторым условием является стабильность — рассматриваются все оценки за год, а по ним высчитывается средний балл. И наконец, при отборе следят за прогрессом фигуриста в течение всего олимпийского сезона: насколько растут его результаты.

Малинин и Браун оказались примерно равны. Преимуществом Джейсона стали призовые места на этапах Гран-при, попадание в топ-10 на ЧМ и более стабильные результаты на взрослом уровне. Малинин же сумел получить наивысший максимальный балл, добиться ощутимого прогресса, а также выиграть медаль на последнем чемпионате США. Согласно правилам, при равенстве прочих показателей решающим преимуществом должно быть место на национальном первенстве, которое как раз выше у спортсмена с российскими корнями.

Итоговое же решение отборочного комитета вызвало бурную негативную реакцию среди болельщиков. Блогер и музыкант Джонатан Байер даже выразил мнение, что в такой ситуации было бы правильно, если бы на контакт с фигуристом вышла Россия и предложила выступать за свою сборную. Сам Малинин тоже остался недоволен вердиктом и начал оставлять лайки в соцсетях под комментариями, в которых пользователи недоумевали, как его могли не включить в состав на ОИ-2022.

Не скрывал своего недовольства и известный тренер Рафаэль Арутюнян, который в последние два года сотрудничает с 17-летним фигуристом. Специалист в интервью RT признался, что ему трудно найти слова для описания своего возмущения.

«Дело здесь совершенно не в том, что я работал с Ильёй и делал всё возможное, чтобы он добился такого уровня результата. Я никогда не занимался протекционизмом в отношении спортсменов, с которыми работаю, и тем более не собираюсь делать это сейчас. Но Илья на чемпионате страны — второй. Второй!!! Причём с отрывом. Да, ему мало лет, всего 17, но он потенциально — будущее той страны, в которой живёт. С русским именем и русской фамилией, но он американец. И то, что его не включили в олимпийскую сборную, свидетельствует, на мой взгляд, о вопиюще непрофессиональном подходе», — заявил Арутюнян.

По его мнению, федерации необходимо изменить правила отбора в сборную, если в неё не попадает человек, завоевавший серебро на последнем национальном чемпионате за месяц перед Играми. Тем более тренер уверен, что юный спортсмен вполне бы мог принести своей стране медаль.

«Мы даже не знаем, кто именно входит в комиссию, занимающуюся этим вопросом. Я не знаю точно. Но сразу после того, как состав был оглашён, я позвонил одному из людей, отвечающих за развитие фигурного катания в Америке, и спросил, как он теперь будет смотреть в глаза этому мальчику и его родителям? Что этот парень сделал не так? Кроме этого, я позвонил родителям Ильи и сказал, что хочу извиниться перед ними за случившееся от лица всего американского фигурного катания. Мне действительно стыдно за такое решение. Я просто не могу его объяснить», — подытожил специалист.

Высоко оценил выступление Малинина и другой ученик Арутюняна — Нейтан Чен. Трёхкратный чемпион мира признался, что удивлён таким быстрым прогрессом юниора.

«По качеству и постоянству Илья значительно превосходит меня в 2016 году. Очевидно, у него впереди прекрасное будущее», — цитирует Чена NBC Sports.

При этом Нейтан считает, что Браун и Чжоу своими выступлениями и результатами за последние два года заслужили принять участие в Олимпиаде. Браун, в свою очередь, выразил мнение, что Малинин великолепно откатал произвольную программу, и посочувствовал соотечественнику.

«Не могу сказать ничего, что могло бы передать его чувства в этот момент. Могу только отметить, что он просто потрясающий, и американскому фигурному катанию очень повезло, что благодаря Илье у него такое светлое будущее», — заключил Браун.