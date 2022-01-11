Тарасову снова госпитализировали

«Я в больнице», — заявила тренер журналистам, не уточнив, по какой именно причине она там оказалась.

Напомним, что в декабре 2021 года Тарасову дважды госпитализировали — из-за этого ей, в частности, пришлось пропустить съемки финальных эпизодов проекта «Ледниковый период» на Первом канале. Так, 15 декабря ей на дом вызывали скорую помощь — у Тарасовой поднялось давление, отмечалась общая слабость и боли в груди. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь и оставили дома на амбулаторное лечение.