Японцы заступились за Щербакову после слов Плющенко

Японские болельщики поддержали чемпионку мира по фигурному катанию Анну Щербакову после слов Евгения Плющенко.

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Щербакова попала в состав сборной России на чемпионат Европы после чемпионата страны. После этого Плющенко предложил устроить контрольный прокат с участием Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой, которая претендует на попадание в состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине.

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Читатели The Answer, комментарии которых приводит InoSMI, остались возмущены словами Плющенко.

Hid: «Жаль, что Щербаковой приходится выслушивать такое. Она дала результат на Гран-при, хотя была не в форме, а Туктамышева на чемпионате России выступила неидеально. Если Щербакова не заставит критиков замолчать, прекрасно выступив на чемпионате Европы, эта полемика будет продолжаться вплоть до Олимпийских игр».

Cha: «Туктамышева хороша в прыжках, но исполнение у нее не на очень высоком уровне, на мой любительский взгляд».

Ope: «Кого бы от России ни взяли третьей на Олимпиаду, у Японии шансов на победу нет. Возможно, Россия даже возьмет золото, серебро и бронзу».

Tob: «Это слишком жестоко! Надо уважать спортсменов, которые показывают результат. У Щербаковой оценки лучше, чем у Туктамышевой. Нельзя так поступать с теми, кому еще даже нет двадцати лет!»

Ghost: «Щербакова раньше побеждала Валиеву, поэтому это нормально, что выбрали ее. Я думаю, что у нее более высокий уровень, чем у Туктамышевой».

Maf: «Требовать от Щербаковой и Туктамышевой показывать лучшие результаты на всех соревнования накануне Олимпиады — это слишком жестоко. Почему не признают Щербакову, которая поднялась на пьедестал, несмотря на не очень хорошую форму?»

Sre: «Что касается Туктамышевой, то ей необходимо добавить хотя бы один четверной прыжок, чтобы злопыхатели замолчали. Беспокоит, что она не показала все свои возможности на российском чемпионате, но я болею за нее».

Sac: «Чтобы было честно, за третью путевку должны бороться спортсменки, которые заняли на российском первенстве места с третьего по седьмое. Но почему-то четвертое, пятое и шестое место не берут в расчет. Все из-за возраста?»

Hea: «Единственный способ определить, кто поедет на Олимпиаду, — это чемпионат Европы. Для этого необходимо снять с него или Валиеву, или Трусову».