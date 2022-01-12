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2 часа назад

Валиева упала с тройного акселя во время прогона произвольной программы на ЧЕ

Российская фигуристка Камила Валиева упала с тройного акселя во время прогона произвольной программы на чемпионате Европы, передает Sport24.

Валиева упала с тройного акселя а ЧЕ
Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru»Денис Гладков/«Газета.Ru»

Отмечается, что остальные элементы спортсменка выполнила чисто.

Напомним, короткая программа состоится 13 января. Соревнования начнутся в 12.15 по московскому времени. Произвольная программа пройдет 15 января.

Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию.

По итогам произвольной программы россиянка набрала 193,10 балла. В короткой программе подопечная Этери Тутберидзе получила от судей 90,38 балла. В сумме Валиева удостоилась 283,48 балла.

На второй строчке расположилась Александра Трусова (248,65). Третье место заняла Анна Щербакова (239,56).

Ранее серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова поделилась ожиданиями от чемпионата Европы 2022 года.

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