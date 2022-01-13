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47 минут назад

Валиева упала с тройного акселя на тренировке перед ЧЕ

Российская фигуристка Камила Валиева упала с тройного акселя на официальной тренировке перед чемпионатом Европы, передает Sport24.

Валиева упала с тройного акселя на тренировке перед ЧЕ
Фото: ТАССТАСС

Спортсменка смогла чисто исполнить тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Короткая программа в женском одиночном катании состоится 13 января. Соревнования начнутся в 12.15 по московскому времени. Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию.

По итогам произвольной программы россиянка набрала 193,10 балла. В короткой программе подопечная Этери Тутберидзе получила от судей 90,38 балла.

В сумме Валиева удостоилась 283,48 балла. На второй строчке расположилась Александра Трусова (248,65). Третье место заняла Анна Щербакова (239,56). Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус всех фигуристов сборной России перед стартом чемпионата Европы показали отрицательный результат.

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