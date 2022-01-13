Российские фигуристы установили рекорд на чемпионате Европы

Российская пара Александр Галлямов и Анастасия Мишина одержали победу в короткой программе на чемпионате Европы. Россияне установили рекорд, получив за прокат 82,36 балла.
Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Козловскому и Александре Бойковой – 82,34 балла. Он был установлен на чемпионате Европы - 2020.
Вторыми после Галлямова и Мишиной стали Владимир Морозов и Евгения Тарасова, набравшие 81,58 балла.
Третье место заняли уже упомянутые Козловский и Бойкова с результатом 76,26 балла. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию прокатов. Ранее сообщалось, что российский фигурист Андрей Мозалев лидирует после короткой программы на чемпионате Европы.
На второй строчке располагается Марк Кондратюк. Замыкает тройку сильнейших Евгений Семененко.
Чемпионат Европы проходит в эстонской столице Таллине, в спортивном комплексе "Тондираба". Турнир завершится 16 января. Спортсмены выступают в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.