Российские фигуристы установили рекорд на чемпионате Европы

Российская пара Александр Галлямов и Анастасия Мишина одержали победу в короткой программе на чемпионате Европы. Россияне установили рекорд, получив за прокат 82,36 балла.

Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru» Денис Гладков/«Газета.Ru»

Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Козловскому и Александре Бойковой – 82,34 балла. Он был установлен на чемпионате Европы - 2020.

Вторыми после Галлямова и Мишиной стали Владимир Морозов и Евгения Тарасова, набравшие 81,58 балла.

Третье место заняли уже упомянутые Козловский и Бойкова с результатом 76,26 балла. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию прокатов. Ранее сообщалось, что российский фигурист Андрей Мозалев лидирует после короткой программы на чемпионате Европы.

На второй строчке располагается Марк Кондратюк. Замыкает тройку сильнейших Евгений Семененко.

Чемпионат Европы проходит в эстонской столице Таллине, в спортивном комплексе "Тондираба". Турнир завершится 16 января. Спортсмены выступают в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.