В США программы учениц Тутберидзе назвали непригодным фастфудом

«Большинство программ Глейхенгауза напоминают мне фастфуд. Технически это еда, но она массового производства и такого качества, которое я бы не счел подходящим даже для своей собаки», — заявил Лиз.

Американец подчеркнул, что постановки хореографа слабо связаны с идеей музыки и часто одинаковы от фигуриста к фигуристу.

«Он склонен выбирать лирические композиции, пустые и относительно бессмысленные. В них мало эмоций и не хватает истории», — добавил журналист.

Кроме того, Лиз предрек группе Тутберидзе катастрофу в случае, если Международных союз конькобежцев (ISU) примет решение о поднятии возрастного ценза. С инициативой об изменении возврата допуска на взрослые соревнования в женском одиночном катании выступила Норвежская ассоциация конькобежцев в ноябре 2021-го. Предложение заключается в изменении возраста с 15 на 17 лет.