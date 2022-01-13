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29 минут назад

В США программы учениц Тутберидзе назвали непригодным даже для собаки фастфудом

Американский журналист Дэвид Лиз в интервью «Ленте.ру» высказался о работе хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза.

В США программы учениц Тутберидзе назвали непригодным фастфудом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Большинство программ Глейхенгауза напоминают мне фастфуд. Технически это еда, но она массового производства и такого качества, которое я бы не счел подходящим даже для своей собаки», — заявил Лиз.

Американец подчеркнул, что постановки хореографа слабо связаны с идеей музыки и часто одинаковы от фигуриста к фигуристу.

«Он склонен выбирать лирические композиции, пустые и относительно бессмысленные. В них мало эмоций и не хватает истории», — добавил журналист.

Кроме того, Лиз предрек группе Тутберидзе катастрофу в случае, если Международных союз конькобежцев (ISU) примет решение о поднятии возрастного ценза. С инициативой об изменении возврата допуска на взрослые соревнования в женском одиночном катании выступила Норвежская ассоциация конькобежцев в ноябре 2021-го. Предложение заключается в изменении возраста с 15 на 17 лет.

Дэвид Лиз известен критическими высказываниями в адрес сборной России по фигурному катанию. Вместе с другим обозревателем Джонатаном Бейером он записывает аналитические видео и публикует их на YouTube-канале The Skating Lesson.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,СБОРНАЯ РОССИИ,Lenta.ru,
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