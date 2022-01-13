В США программы учениц Тутберидзе назвали непригодным фастфудом

Американский журналист Дейв Лиз раскритиковал программы, который готовит хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. По мнению Лиза, эти постановки так сильно поставлены на поток, что они напоминают фастфуд, сообщает Lenta.ru.

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Журналист также заявил, что программы учениц Тутберидзе не связаны с идеей музыки и одинаковы.

«Большинство программ Глейхенгауза напоминают мне фастфуд. Технически это еда, но она массового производства и такого качества, которое я бы не счел подходящим даже для своей собаки», — жестко прокомментировал работу хореографа Лиз.

Он также добавил, что, по его мнению, Глейхенгауз выбирает лирические композиции пустые и бессмысленные.

Напомним, в эти дни в Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В женских соревнованиях на звание чемпионок претендуют ученицы Этери Тутберидзе.