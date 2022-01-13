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20 минут назад

Программы учениц Тутберидзе сравнили с фастфудом

Американский журналист Дейв Лиз раскритиковал программы, который готовит хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. По мнению Лиза, эти постановки так сильно поставлены на поток, что они напоминают фастфуд, сообщает Lenta.ru.

В США программы учениц Тутберидзе назвали непригодным фастфудом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист также заявил, что программы учениц Тутберидзе не связаны с идеей музыки и одинаковы.

«Большинство программ Глейхенгауза напоминают мне фастфуд. Технически это еда, но она массового производства и такого качества, которое я бы не счел подходящим даже для своей собаки», — жестко прокомментировал работу хореографа Лиз.

Он также добавил, что, по его мнению, Глейхенгауз выбирает лирические композиции пустые и бессмысленные.

Напомним, в эти дни в Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В женских соревнованиях на звание чемпионок претендуют ученицы Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что американский журналист Дейв Лиз сказал, что получившая травму фигуристка Алена Косторная не продержится с тренером Этери Тутберидзе и четырех минут. Он предположил, что тренерский штаб Тутберидзе разговорами о желании Косторной продолжать выступать ещё четыре года пытается ввести всех в заблуждение и тем самым «смягчить удар».

Фигурное катание,Даниил Глейхенгауз,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Lenta.ru,
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