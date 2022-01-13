Валиева выиграла короткую программу на ЧЕ

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.
Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 90,45 балла. Предыдущее достижение Камила установила на Гран-при России в 2021 году – 87,42.
Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова.
Трусова заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка. Анна Щербакова допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер. Щербакова упала с первого прыжка и стала четвёртой.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) – 90,45. 2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,25 3. Александра Трусова (Россия) – 75,13. 4. Анна Щербакова (Россия) – 69,05. 5. Екатерина Куракова (Польша) – 67,47. 6. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,02 7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 65,47