Вайцеховская: Щербакова полностью выработала свой ресурс

«Все, чего Аня добилась — она именно добилась, невероятным, как мне кажется, усилием над собой. И лично мне умение Ани противостоять обстоятельствам кажется самым ценным во всех ее выступлениях. Это не про фигурное катание — это про спорт как преодоление. Не говорю уже о том, что в этом сезоне Щербаковой сложнее всех. Она — чемпионка мира, а титул — это всегда зверски тяжелая штука.