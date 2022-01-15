Валиева выиграла чемпионат Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), определились победительница и призёры в соревнованиях женщин.

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Победу одержала россиянка Камила Валиева, неудачно исполнившая произвольную программу. Валиева успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении втрого каскада с четверным тулупом.

Чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей полняться на второе место.

Александра Трусова чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Женщины

1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.

2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.

3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97

5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73.