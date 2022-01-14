«Могла прописать»: Ковтун рассказал о тренерском подходе Тарасовой

«Все равно чуть все раздувают из мухи слона. Никто не избивает, конечно, но Татьяна Анатольевна Тарасова могла мне «прописать» иногда. Это помогало, посмотрите на результаты тренера, это не просто так. Иногда по репе получить — потом только спасибо скажешь. У всех спортсменов разная психология, тренер должен понять, как и с кем работать», — заявил он.