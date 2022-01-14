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1 час назад

«Могла прописать»: Ковтун рассказал о тренерском подходе Тарасовой

Бывший российский фигурист Максим Ковтун рассказал о строгих мерах воспитания тренеров. Как сообщает «Матч ТВ», его никогда не избивали, однако известная наставница Татьяна Тарасова могла ему «прописать» иногда.

«Могла прописать»: Ковтун рассказал о тренерском подходе Тарасовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все равно чуть все раздувают из мухи слона. Никто не избивает, конечно, но Татьяна Анатольевна Тарасова могла мне «прописать» иногда. Это помогало, посмотрите на результаты тренера, это не просто так. Иногда по репе получить — потом только спасибо скажешь. У всех спортсменов разная психология, тренер должен понять, как и с кем работать», — заявил он.

Напомним, что Ковтун работал с Татьяной Тарасовой с 2012 года — тогда он пополнил ряды группы Елены Буяновой. За свою карьеру фигурист стал двукратным серебряным призером чемпионатов мира и Европы, а также занял второе место на Универсиаде в 2019 году. Сейчас Ковтун занимается тренерской работой.

Отметим, что всего под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр.

Фигурное катание,Елена Буянова,Максим Ковтун,Татьяна Тарасова,
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