Российские фигуристы выиграли чемпионат Европы в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли чемпионат Европы в танцах на льду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Фигуристы заработали 217,96 балла. Серебро завоевал также российский дуэт. Александра Степанова и Иван Букин получили в сумме за два проката 213,2 балла.

14 января россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании. 18-летний спортсмен получил в сумме за две программы 286,56 балла.