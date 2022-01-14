Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию, передает «Чемпионат».

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По итогам двух программ Кондратюк набрал 286,56 балла. После короткой программы российский фигурист занимал второе место, но чисто исполненная произвольная программа с тремя четверными прыжками позволила спортсмену набрать 187,50 балла и обойти ближайших конкурентов.

В произвольной программе российский фигурист допустил лишь одну небольшую помарку в каскаде тройной аксель – двойной тулуп и побил свой личный рекорд сразу на 12 баллов.

Серебряным призером чемпионата Европы стал итальянец Даниэль Грассль, бронза досталась Денису Васильеву из Латвии.