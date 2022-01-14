Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию, передает «Чемпионат».
По итогам двух программ Кондратюк набрал 286,56 балла. После короткой программы российский фигурист занимал второе место, но чисто исполненная произвольная программа с тремя четверными прыжками позволила спортсмену набрать 187,50 балла и обойти ближайших конкурентов.
В произвольной программе российский фигурист допустил лишь одну небольшую помарку в каскаде тройной аксель – двойной тулуп и побил свой личный рекорд сразу на 12 баллов.
Серебряным призером чемпионата Европы стал итальянец Даниэль Грассль, бронза досталась Денису Васильеву из Латвии.
В декабре 2021 года 18-летний Марк Кондратюк стал чемпионом России, обойдя на 0,67 балла Михаила Коляду.
13 января российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревновании спортивных пар на чемпионате Европы. Золотые награды с мировым рекордом выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82 балла). Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми (236,43). На третьем месте оказались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23).