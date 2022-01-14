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34 минуты назад

Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом Европы

Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию, передает «Чемпионат».

Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам двух программ Кондратюк набрал 286,56 балла. После короткой программы российский фигурист занимал второе место, но чисто исполненная произвольная программа с тремя четверными прыжками позволила спортсмену набрать 187,50 балла и обойти ближайших конкурентов.

В произвольной программе российский фигурист допустил лишь одну небольшую помарку в каскаде тройной аксель – двойной тулуп и побил свой личный рекорд сразу на 12 баллов.

Серебряным призером чемпионата Европы стал итальянец Даниэль Грассль, бронза досталась Денису Васильеву из Латвии.

В декабре 2021 года 18-летний Марк Кондратюк стал чемпионом России, обойдя на 0,67 балла Михаила Коляду.

13 января российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревновании спортивных пар на чемпионате Европы. Золотые награды с мировым рекордом выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82 балла). Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми (236,43). На третьем месте оказались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23).

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Александр Галлямов,Александра Бойкова,Михаил Коляда,Анастасия Мишина,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Денис Васильев,Владимир Морозов,
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