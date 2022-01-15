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1 час назад

Медведева раскрыла секрет успеха Тутберидзе

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева раскрыла секрет успеха тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит L’Equipe.

Медведева раскрыла секрет успеха Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главный секрет в том, что Этери делает все, что в ее силах, чтобы быть лучшей», — рассказала Медведева. Фигуристка подчеркнула, что Тутберидзе умеет направить всю свою энергию на результат.

Медведева также поделилась мнением о Камиле Валиевой. «Я очень горжусь Камилой, её прыжками, гибкостью, артистизмом. Она всё делает на высшем уровне», — отметила фигуристка. Медведева выразила надежду, что Валиева сможет справиться со всем во время Олимпиады.

13 декабря американский журналист Дэвид Лиз предрек группе Тутберидзе катастрофу. По его мнению, поднятие возрастного ценза в фигурном катании негативно скажется на фигуристках, работающих под руководством Тутберидзе.

Тутберидзе подготовила несколько олимпийских чемпионок, а также победительниц первенств мира и Европы в женском одиночном катании. Среди ее воспитанниц Юлия Липницкая, Алина Загитова, Камила Валиева, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и другие.

Фигурное катание,Алена Косторная,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,Евгения Медведева,Юлия Липницкая,Анна Щербакова,
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