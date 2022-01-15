Синицина рассказала о своем платье для произвольного танца

«У меня есть ещё одно платье, и я его пока держу. Но мне безумно нравится это белое, я в нём себя чувствую лёгкой пушинкой, летящей снежинкой. Я думаю, что оно точно со мной поедет в Пекин», — приводит слова Синициной «Чемпионат».