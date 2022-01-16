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1 час назад

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Золотая медаль досталась россиянке Камила Валиева, которая стала лучшей в женском одиночном катании на своем дебютном чемпионате Европы в Таллине, сообьщает РИА Новости.

Фигуристки РФ заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам двух программ рекордсменка мира набрала 259,06 балла: 90,45 за короткую и 168,61 за произвольную программу. Второе и третье места также заняли россиянки – Анна Щербакова (237,42; 69,05 + 168,37) и Александра Трусова (234,36; 75,13 + 159,23).

15-летняя Валиева проводит первый сезон на взрослом уровне. Фигуристка стала чемпионкой РФ, победительницей этапов серии Гран-при в России и Канаде, а также турнира серии «Челленджер» в Финляндии. 17-летняя Щербакова, побившая личный рекорд по количеству баллов в произвольной программе, выиграла этапы серии Гран-при во Франции и Италии, а также стала бронзовым призером чемпионата России. Ее ровесница Трусова завоевала золотую медаль этапа серии Гран-при в США и серебро чемпионата России.

Россиянки заняли весь пьедестал на втором чемпионате Европы подряд. На турнире 2020 года медали завоевали Алена Косторная, Щербакова и Трусова. В 2021 году соревнования не проводились из-за эпидемии коронавируса. На предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся с 4 по 20 февраля, в женском одиночном катании выступят три россиянки.

Фигурное катание,Алена Косторная,Александра Трусова,Анна Щербакова,РИА Новости,
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