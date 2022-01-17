Тарасову выписали из больницы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выписалась из больницы, в которой находилась с 11 января.

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«Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь», — сказала Тарасова «РИА Новости Спорт».

В декабре прошлого года она не явилась на съемки финального выпуска «Ледникового периода» из-за плохого самочувствия. Вместо нее в качестве судьи был приглашен актер Даниил Спиваковский. Тарасовой стало плохо во время телевизионных съемок, после чего она была госпитализирована. Причиной госпитализации стало повышенное давление.

На этой неделе Тарасова уже жаловалась на боли в животе и голове, после чего к ней приезжала бригада скорой помощи. Тогда госпитализация не потребовалась.

11 января тренер была снова госпитализирована в связи с ухудшением самочувствия.

Ранее сообщалось, что Тарасова снова попала в больницу.