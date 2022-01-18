Медведева восхитила подписчиков новым образом

«Женя, ты просто для меня пример. Красивая, умная, трудолюбивая, но при этом уютная и «своя». Твоему будущему избраннику очень повезет. Правильно, что ждёшь настоящую любовь и человека, который будет тебя ценить», - написала одна из подписчиц.