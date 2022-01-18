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2 часа назад

Медведева восхитила подписчиков новым образом

Подписчики страницы фигуристки Евгении Медведевой в Instagram восхитились ее новым образом.

Медведева восхитила подписчиков новым образом
Фото: InstagramInstagram

Медведева выложила новую фотосессию, где она изображена в нежном белом декольтированном платье с пышной юбкой. Платье дополнено декором из жемчуга. Подписчикам понравился новый образ фигуристки.

«Женя, ты просто для меня пример. Красивая, умная, трудолюбивая, но при этом уютная и «своя». Твоему будущему избраннику очень повезет. Правильно, что ждёшь настоящую любовь и человека, который будет тебя ценить», - написала одна из подписчиц.

«Принцесса», «Евгения Армановна, нельзя так, чуть до инфаркта не дошло от такой красоты», «Оооо, ты жемчужинка», «Сударыня, вы само очарование, словно мимолетное цветение лотоса», «Красота, дух перехватывает», - написали другие.

Ранее Медведева снялась в видеоклипе, посвященном Олимпиаде-2022 в Пекине.

Фигурное катание,Евгения Медведева,
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