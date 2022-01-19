Хореограф группы Тутберидзе объяснил слова «утритесь, мрази»

«Все, что было сказано, посвящалось людям, которые уничтожали репутацию и нервы юных фигуристок и тренерский штаб, не стесняясь в выражениях, а теперь вас обидели, какие вы сразу стали нежные и правильные. Эти слова вы заслужили, а правда, она всегда горькая», — объяснил хореограф.