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27 минут назад

Хореограф группы Тутберидзе объяснил слова «утритесь, мрази» в адрес фанатов

Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков в Instagram выступил с заявлением относительно негативных высказываний в адрес болельщиков.

Хореограф группы Тутберидзе объяснил слова «утритесь, мрази»
Фото: @jelezo81@jelezo81

«Все, что было сказано, посвящалось людям, которые уничтожали репутацию и нервы юных фигуристок и тренерский штаб, не стесняясь в выражениях, а теперь вас обидели, какие вы сразу стали нежные и правильные. Эти слова вы заслужили, а правда, она всегда горькая», — объяснил хореограф.

Он добавил, что оскорбления не касались адекватных фанатов, к которым он относится с уважением.

После победы учениц Тутберидзе на чемпионате Европы Железняков опубликовал в Instagram фотографию фигуристок на пьедестале. Свой пост он подписал фразой «утритесь, мрази».

16 января ученицы Тутберидзе заняли все призовые места на чемпионате Европы в Таллине. Победительницей стала Камила Валиева, установившая мировой рекорд в короткой программе. Второе место заняла Анна Щербакова. На третьем расположилась Александра Трусова.

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