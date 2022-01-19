Хореограф группы Тутберидзе объяснил слова «утритесь, мрази»

Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков пояснил, что его слова: «утритесь, мрази» - были сказаны в адрес хейтеров. Об этом он заявил в своем аккаунте в Instagram.
Железняков признал, что можно было бы высказаться корректнее, но он «привык называть вещи своими именами».
«Все, что было мной сказано в последние дни, посвящалось людям, которые целенаправленно уничтожали репутацию и нервы юной девочке, да и не только ей. Вы обливали грязью девочек, сам тренерский штаб, не стесняясь в выражениях, а теперь вас видите ли обидели, какие вы сразу стали нежные и правильные», - заявил он.
Он выразил уверенность, что хейтеры заслужили эти слова, отметив, что «правда — она всегда горькая». При этом хореограф подчеркнул, что оскорбления не касались адекватных фанатов, к которым он относится с уважением.
Ранее с 10 по 16 января в Таллине прошел чемпионат Европы. По итогам выступлений весь пьедестал заняли российские фигуристки: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. После победы учениц Тутберидзе Железняков опубликовал в соцсетях фото спортсменок, стоящих на пьедестале и подписал его фразой: «Утритесь, мрази».