Хореограф группы Тутберидзе объяснил слова «утритесь, мрази»

«Все, что было мной сказано в последние дни, посвящалось людям, которые целенаправленно уничтожали репутацию и нервы юной девочке, да и не только ей. Вы обливали грязью девочек, сам тренерский штаб, не стесняясь в выражениях, а теперь вас видите ли обидели, какие вы сразу стали нежные и правильные», - заявил он.