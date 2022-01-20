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3 часа назад

Сборная России по фигурному катанию объявила состав на ОИ-2022 в Пекине

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Сборная России по фигурному катанию объявила состав на ОИ
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

ФФККР объявила состав олимпийской сборной России по фигурному катанию на своём сайте.

По сравнению с чемпионатом Европы изменения произошли только в составе команды в мужском одиночном катании. В основной список попал Андрей Мозалёв, Евгений Семененко — запасной.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Российские фигуристы выступят в командных и индивидуальных соревнованиях.

Фигурное катание,Андрей Мозалев,Евгений Семененко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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