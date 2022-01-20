Сборная России по фигурному катанию объявила состав на ОИ

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
ФФККР объявила состав олимпийской сборной России по фигурному катанию на своём сайте.
По сравнению с чемпионатом Европы изменения произошли только в составе команды в мужском одиночном катании. В основной список попал Андрей Мозалёв, Евгений Семененко — запасной.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Российские фигуристы выступят в командных и индивидуальных соревнованиях.