Фигуристка Губанова объяснила свой уход из сборной России

«Все случилось спонтанно. У меня не было никаких мыслей о том, чтобы выступать за другую страну. Во время большого карантина в 2020 году моему тренеру Евгению Рукавицыну позвонили, предложили такой вариант. Конечно, я была очень рада и сразу же согласилась. Ведь в России очень высокая конкуренция. И я понимала, что выступление за Грузию — огромный шанс для меня», — приводятся в материале слова Губановой.