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32 минуты назад

Фигуристка Губанова объяснила свой уход из сборной России

Российская фигуристка Анастасия Губанова заявила, что перешла из сборной РФ в команду Грузии из-за высокой конкуренции. Об этом она рассказала в интервью Sport24.

Фигуристка Губанова объяснила свой уход из сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все случилось спонтанно. У меня не было никаких мыслей о том, чтобы выступать за другую страну. Во время большого карантина в 2020 году моему тренеру Евгению Рукавицыну позвонили, предложили такой вариант. Конечно, я была очень рада и сразу же согласилась. Ведь в России очень высокая конкуренция. И я понимала, что выступление за Грузию — огромный шанс для меня», — приводятся в материале слова Губановой.

Фигуристка отметила, что, даже зная о малых шансах добиться чего-то в России, она каталась в свое удовольствие. Также, по словам Губановой, негативные слухи об ее уходе из сборной России — неправда.

«Мы просто поговорили спокойно — и все. Отпустили сразу. В этом плане мне повезло. Конечно, были переживания по этому поводу. Но все сложилось хорошо», — подчеркнула она.

Губанова перешла в сборную Грузии перед стартом нынешнего сезона. Фигуриста представит страну на Зимних Олимпийских играх 2022 в Китае.

Фигурное катание,Евгений Рукавицын,Анастасия Губанова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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