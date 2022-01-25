Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
1 час назад

Коляда пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус

Российский фигурист Михаил Коляда не сможет принять участия в Олимпийских играх в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

Коляда пропустит Олимпиаду
Фото: ТАССТАСС

Как сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), 26-летний спортсмен сдал положительный ПЦР-тест перед вылетом на сбор в Красноярск.

Отмечается, что Коляда несколько дней назад почувствовал себя неважно. При этом всё это время он не тренировался и не катался вместе со своей группой.

Коляда завоевал серебро на чемпионате страны в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Кузнецов пропустит Олимпиаду в Пекине из-за дисквалификации за употребление наркотиков

Ранее сообщалось, что Евгений Семененко заменил Коляду в сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022.
Фигурное катание,Евгений Семененко,Михаил Коляда,СБОРНАЯ РОССИИ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители