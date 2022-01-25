Тарасова отреагировала на ситуацию с Колядой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала замену в окончательном составе сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Напомним, серебряного призера Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Михаила Коляду заменили чемпионом мира 2021 года в командных соревнованиях фигуристов Евгением Семененко.

«Очень жаль, что Коляда не попал в окончательный состав на Олимпийские игры. Миша попадал на Олимпиаду, но здоровье ему помешало. Так бывает, это спорт. Будем болеть за Семененко», — рассказала Татьяна Тарасова в беседе.

Коляда завоевал серебро на чемпионате страны в декабре, однако снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. 25 января стало известно, что на Играх вместо него выступит Евгений Семененко. Позднее в Федерации фигурного катания на коньках России добавили, что Коляда не вошел в состав из-за положительного теста на коронавирус.