Выступающая за Польшу фигуристка заявила о давлении на россиянок

Российские фигуристки находятся под большим давлением из-за огромной конкуренции и отсутствия права на ошибку. Такое мнение Sport24 высказала спортсменка Екатерина Куракова, выступающая за сборную Польши.
Она отметила, что даже не представляет, какой стресс «переживают девочки каждый чемпионат России».
«Когда ты понимаешь, что одна ошибка — и все, ты в пролете. И ты катаешься с мыслью, что ты не имеешь права на ошибку. Это такой прессинг… Ты понимаешь, если не ты, то другая это сделает. Поэтому ты этого очень сильно боишься», - отметила она.
По словам спортсменки, только переехав из России в Польшу, она стала ценить турниры.
«Сейчас, когда я еду на соревнования, я понимаю, что счастлива», - констатировала она.
Ранее российская фигуристка Анастасия Губанова заявила, что перешла из сборной РФ в команду Грузии из-за высокой конкуренции. При этом на чемпиона Европы по фигурному катанию, который прошел с 10 по 16 января в Таллине, весь пьедестал заняли россиянке: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.