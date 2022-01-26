Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-5° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
3 часа назад

Выступающая за Польшу фигуристка заявила о давлении на россиянок

Российские фигуристки находятся под большим давлением из-за огромной конкуренции и отсутствия права на ошибку. Такое мнение Sport24 высказала спортсменка Екатерина Куракова, выступающая за сборную Польши.

Выступающая за Польшу фигуристка заявила о давлении на россиянок
Фото: ReutersReuters

Она отметила, что даже не представляет, какой стресс «переживают девочки каждый чемпионат России».

«Когда ты понимаешь, что одна ошибка — и все, ты в пролете. И ты катаешься с мыслью, что ты не имеешь права на ошибку. Это такой прессинг… Ты понимаешь, если не ты, то другая это сделает. Поэтому ты этого очень сильно боишься», - отметила она.

По словам спортсменки, только переехав из России в Польшу, она стала ценить турниры.

«Сейчас, когда я еду на соревнования, я понимаю, что счастлива», - констатировала она.

Ранее российская фигуристка Анастасия Губанова заявила, что перешла из сборной РФ в команду Грузии из-за высокой конкуренции. При этом на чемпиона Европы по фигурному катанию, который прошел с 10 по 16 января в Таллине, весь пьедестал заняли россиянке: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители