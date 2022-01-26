Выступающая за Польшу фигуристка заявила о давлении на россиянок

«Когда ты понимаешь, что одна ошибка — и все, ты в пролете. И ты катаешься с мыслью, что ты не имеешь права на ошибку. Это такой прессинг… Ты понимаешь, если не ты, то другая это сделает. Поэтому ты этого очень сильно боишься», - отметила она.