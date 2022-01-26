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23 минуты назад

Роднина: женское одиночное катание — наш флагман на ОИ-2022

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Роднина: женское одиночное катание — наш флагман на ОИ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Женское одиночное катание — наш флагман на Олимпийский играх. Здесь можно рассчитывать на полностью российский пьедестал», — цитирует Роднину Sport24.

Она также добавила, что у российских фигуристок нет соперниц на Олимпиаде, если только не они сами. По мнению Родниной, россиянкам удастся повторить успех и завоевать весь пьедестал почёта.

Напомним, что в составе сборной России в женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что фигуристы Тутберидзе отправились на предолимпийский сбор в Красноярск.

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