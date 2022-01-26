Роднина: женское одиночное катание — наш флагман на ОИ-2022

«Женское одиночное катание — наш флагман на Олимпийский играх. Здесь можно рассчитывать на полностью российский пьедестал», — цитирует Роднину Sport24.

Она также добавила, что у российских фигуристок нет соперниц на Олимпиаде, если только не они сами. По мнению Родниной, россиянкам удастся повторить успех и завоевать весь пьедестал почёта.