«Блатная девочка». На Медведеву ополчились после её назначения послом сборной на Олимпиаде

Фигуристку обвиняют в том, что она не знает своих обязанностей и ставит под угрозу здоровье атлетов. Важную миссию Жени оценили не все.

Фото: ЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ» ЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

Появление Евгении Медведевой на зимней Олимпиаде в Пекине станет для её болельщиков настоящим праздником. Спортсменка отправится в Китай с важной миссией — она будет официальным послом сборной ОКР. Вот только назначение Жени на эту должность пришлось по вкусу далеко не всем.

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На Медведеву ополчились из-за того, что она не знает своих обязанностей и ставит под угрозу здоровье атлетов. Недоброжелатели Жени и вовсе призывают её отказаться от поездки в Пекин. Но поддержки в адрес фигуристки звучит гораздо больше.

Так чем же двукратная чемпионка мира будет заниматься на Олимпиаде?

Медведева стала послом сборной России в Пекине

В преддверии Олимпиады вовсю трудятся не только спортсмены, но и те, кто будет их поддерживать в Пекине. Ответственная работа предстоит Евгении Медведевой, которая назначена официальным послом сборной ОКР в Китае. За месяц до старта турнира фигуристка уже была полна забот — записывала олимпийский лозунг на двух языках — русском и китайском, пела официальный гимн «Вместе в будущее», а также снималась в ролике для китайского телеканала CGTN. Для этого серебряный призёр Пхёнчхана-2018 одним морозным утром отправилась на каток ВДНХ, где вместе с ней над клипом работали ещё несколько десятков человек.

«Чтобы олимпийское музыкальное видео получилось максимально красивым, съёмки здесь на самом большом ледовом катке Москвы, Европы, если не мира, проводят ранним утром до открытия. Когда нет большого числа посетителей. Съёмочная группа обсуждает детали, маленькие фигуристы тренируются», — рассказывал о процессе съёмок корреспондент CGTN Дмитрий Маслак.

«Сначала нам прислали китайскую песню, которую перевели на русский язык. Потом мы выдали слова Евгении, которые она спела и записала в звукостудии. Потом мы на это сделали раскадровку, согласовали её с нашими китайскими коллегами, и сейчас, собственно, мы снимаем всю техническую часть, как Женя прыгает, делает эффектные элементы, поёт. Плюс у нас есть массовка — дети, которые будут с нами делать танец», — добавил хореограф и режиссёр-постановщик Никита Михайлов.

Делясь впечатлениями о проделанной работе, Медведева признавалась, что сильно волновалась во время записи песни. По её словам, она не была уверена в своих вокальных данных, но благодаря помощи саунд-продюсеров финальный результат её порадовал.

Кандидатура Медведевой не подлежит сомнению

В Пекине перед Женей встанет непростая задача — помогать команде общаться с болельщиками через соцсети, где у неё уже миллионы подписчиков. Об этом рассказал президент ОКР Станислав Поздняков, добавив, что выбор Медведевой не подлежит сомнению. Спортсменка уже была послом сборной на летних Играх в Токио, но не поехала в Японию из-за обострившейся эпидемиологической ситуации. Кроме того, свой авторитет Женя заработала ещё в 2018 году в Корее, когда выступила с яркой речью в МОК, отстаивая права российских спортсменов после масштабного допингового скандала.

«В самый сложный период наших взаимоотношений с МОК, во время Пхёнчхана, она участвовала со мной во многих мероприятиях, выступала на исполкоме перед членами МОК сразу после того, как завоевала медаль на Играх. Мы это не забываем и ценим. Статус амбассадора подходит ей целиком и полностью», — отметил Поздняков.

Выступит в Китае Медведева и как комментатор Первого канала вместе с именитыми Александром Гришиным, Татьяной Тарасовой, Алексеем Ягудиным, Максимом Траньковым, Ильёй Авербухом, а также со своей коллегой по группе Этери Тутберидзе Алиной Загитовой.

«Пока я в полной мере не понимаю, насколько мне это нравится. Надеюсь, удастся оправдать ожидания ОКР и внести свой мизерный вклад в олимпийское настроение. Сразу ли согласилась на предложение? Да. Для меня Олимпийские игры — особенный старт, как и для любого спортсмена. Если у меня есть возможность поучаствовать или даже как-то помочь, это здорово. Для каждого спортсмена, даже не выступающего на Играх, Олимпиада — это что-то особенное», — рассказала о своей новой должности Медведева.

«Не лети. Ты лишняя на этом празднике жизни»

Тем не менее назначение фигуристки послом Олимпийских игр понравилось не всем. Некоторые любители спорта уверены, что Медведева не нужна в Пекине, особенно когда в сборной начались проблемы с коронавирусом. По их мнению, спортсменка ставит здоровье наших атлетов под угрозу, а ещё не знает своих обязанностей.

— Честно говоря, мне не совсем понятно, зачем надо вести столько лишнего народу на ОИ во время пандемии, особенно когда такой риск снятия из-за положительного теста.

— Не лети, не надо. Ты там лишняя на этом празднике жизни.

— Блатная девочка не знает, чем там заниматься, а оплачивается сей вояж из госбюджета…

— Человека повторно назначили на должность, а он даже свои обязанности толком не знает, стыд и позор, — писали пользователи Сети.

И всё же положительных откликов было больше. Поклонники очень рады за Женю и не сомневаются, что она справится со своей задачей.

— У нас Медведева посол, пусть она наколдует нам золото.

— Очень рада за Женю. Это правильный выбор.

— Женя пример — «талантливая во всём»: рисует, играет на укулеле, немного поёт, посол нашей сборной на ОИ, выступала с дипломатической речью, сама ставит хореографию.

— Женя — это ещё более незаменимый посол в почти безнадёжном деле продвижения фигурного катания в семью искусств.