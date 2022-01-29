«Мама уже плакала»: Тутберидзе едва не погибла в жутком теракте

Жизнь в США у Этери складывалась несладко. Будущий тренер жила в приюте для бездомных и стала свидетельницей чудовищной трагедии.

Фото: АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ» АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

Судьба Тутберидзе всегда складывалась очень непросто. Прежде чем стать лучшим тренером одиночниц и прославиться на весь мир, Этери пришлось пережить множество трудностей и невзгод, выдержать которые способен далеко не каждый человек. Самая жуткая история произошла с Тутберидзе в молодости, во времена её жизни в США. И её она не забудет уже никогда.

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На заре своей карьеры после большого спорта Этери довелось пережить страшнейший теракт в Оклахоме. Эта трагедия, которая до 11 сентября 2001 года считалась крупнейшим терактом в США, навсегда оставила отпечаток в сердце именитого тренера.

После этого молодая 21-летняя девчонка превратилась в очень сильную и крепкую личность.

Нереализованный талант

Тутберидзе рано ушла из любительского спорта, хотя, будучи талантливой фигуристкой, она могла бы добиться серьёзных успехов в танцах на льду. Но на это требовалось время, а Этери тогда не хватало денег: фигурное катание в период перестройки в СССР особой прибыли не приносило, а после распада страны ситуация лишь ухудшилась. Нужно было что-то менять. И Тутберидзе решилась отправиться на заработки в США: ей как раз предложили выступать там в балете на льду. Статная высокая красавица с надеждой перелетела вместе с другими фигуристами через океан, предвкушая интересную и хорошо оплачиваемую работу. Однако никакая сказка вдали от родины их не ждала. Совсем наоборот — кошмар, полный испытаний.

Жизнь в США на грани нищеты

Сделав выбор в пользу заработка, Тутберидзе никак не ожидала, что в США фактически окажется на грани нищеты и будет выживать вместе со своими коллегами, ночуя в приюте для бездомных. Но стоило им прибыть осенью 1994 года в Оклахому, как выяснилось, что паспорта нескольких фигуристов недействительны. На таможне пропустили только москвичей, в том числе и Этери, но им пришлось дожидаться остальную часть труппы целый месяц, пока решались проблемы с документами.

Всё это время Тутберидзе с другими фигуристами провели, тренируясь на выделенном им катке в Оклахома-Сити. На еду денег у них практически не было, но они верили, что ситуация скоро изменится. И она изменилась. Правда, в худшую сторону.

Когда вся группа фигуристов воссоединилась, последовал новый удар: организаторы аннулировали с ними контракт, сославшись на нарушение условий со стороны россиян. Без выступлений и зарплаты спортсмены нашли крышу над головой в приюте «Юношеской христианской ассоциации». Спали на матрасах, душа и туалета на их седьмом этаже не было. Чтобы помыться, приходилось спускаться на первый. Выжить им помогли неравнодушные местные жители: они привозили артистам еду, благодаря чему им удалось продержаться несколько месяцев. А в апреле в этой истории случился просвет: труппе разрешили провести несколько выступлений, и они получили очень хорошие отзывы от зрителей и даже были особо отмечены мэром города.

Никто и подумать не мог, что эта «ложка мёда» скоро утонет в потоке жуткого события.

«Думала, что мне это снится»

Утро 19 апреля 1995 года Тутберидзе не забудет никогда. Возле федерального здания в Оклахоме, напротив которого располагался приют, где она жила с другими фигуристами, взорвался заминированный грузовик.

Виновник — бывший военный Тимоти Маквей — успел покинуть место преступления, а взрывная волна тем временем затронула около 300 домов в радиусе 4,5 км. Этот чудовищный теракт потряс США и забрал жизни 168 человек. Около 680 человек были ранены.

Ничего не подозревавшую тем утром Этери взрыв застиг на первом этаже, куда она, как обычно, спустилась помыться. Она помнит, что посмотрела на часы, идя в раздевалку — было 9:04, а через секунду прогремел взрыв.

«Мне казалось это чем-то нереальным. Когда вышла на улицу, то думала, что мне это снится, машины горели в куче. Пока я выбиралась из здания, весь российский балет увезли в другую квартиру. Люди побежали в разные стороны, а я не могла понять, куда бежать, нашла какой-то камень и присела под ним. Тут меня нашёл пожарный, который понял, что мне нужно помочь. Я была в шлёпках, с зубной щёткой, полотенцем. Я бродила за ним, пока он проверял соседние здания», — рассказывала Тутберидзе о дне теракта.

Связаться с родителями и сообщить им о том, что она в порядке, Этери смогла только спустя время: «Уже СМИ рассказали, по телевизору показывали. И когда я дозвонилась, мама уже плакала».

Трудности для молодой спортсменки на этом не закончились. Позже вместе с тем пожарным Этери нашла место, куда поселили её коллег, но размещаться там было негде. Тогда мужчина привёл молодую фигуристку к себе домой. Жил он с женой и двумя детьми, но они не были против приютить пережившую теракт девушку. Более того, эта семья нашла место ещё для одного участника балетной труппы — Николая Аптера. С ним Тутберидзе вскоре начала покорять Америку, выступая в престижном шоу.

Новая жизнь и тренерское призвание

Американского пожарного, спасшего Тутберидзе, звали Нью Бейн, и именно благодаря ему она выбралась из нищеты и нашла достойную работу после теракта. Бейн позвонил в одну из лучших компаний, специализирующихся на ледовых шоу, Ice Capades и порекомендовал им Тутберидзе с Аптером. А потом помог им снять видео для дистанционного кастинга. Российские фигуристы организаторам понравились, и их пригласили в Цинциннати.

В новую жизнь Этери с партнёром отправились на машине, которую купили на деньги, выплаченные всем пострадавшим в теракте. На новый автомобиль их не хватило, взяли подержанный. Но пожарный Бейн помог и здесь: отремонтировал видавшую виды «железку», и Тутберидзе с Аптером благополучно проехали разделявшие два города 1200 км.

Уже в Цинциннати Этери неожиданно узнала, что должна выполнять сальто на коньках через Николая. Кататься им предстояло не в традиционном ледовом шоу, а в цирке на льду — без трюков не обойтись. К счастью, с этой задачей они успешно справились.

«Слава богу, Коля умел всё. Он работал в российском балете, кидал парней, чего уж было говорить о партнёрше. У него ладонь была величиной с табуретку», – вспоминала Тутберидзе.

Тутберидзе с Аптером выступали с шоу Ice Capades на протяжении четырёх лет и успели побывать с гастролями во многих городах США. Однако, обеспечив себе финансовую стабильность, они захотели сменить кочевой образ жизни на осёдлый и ушли в тренеры. В этом деле Этери Тутберидзе в итоге нашла своё призвание. Не сразу. Но, пережив страшный теракт, она не пасовала ни перед какими трудностями. Она упорно шла к своей цели, и теперь весь мир восхищается её тренерским талантом и блистательными победами девочек под маркой «Тутберидзе».