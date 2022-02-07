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Олимпиада-2022
2 часа назад

Алек Болдуин обратился к фигуристке Валиевой

Американский актер Алек Болдуин оценил прокат российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Скриншот его поста приводит в Instagram тренер Этери Тутберидзе.

Артист заявил, что любит следить за соревнованиями, так как они позволяют наблюдать за тем, как спортсмены создают красоту.

«Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — написал Болдуин, прикрепив видео выступления спортсменки в короткой программе командного турнира Олимпиды.

В составе сборной России Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. За короткую программу она получила 90,18 балла, побив олимпийский рекорд. В произвольной программе спортсменка исполнила четверной сальхов, а также четверной тулуп с тройным в каскаде. Она стала первой фигуристкой в истории, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

Рекордный прокат Камилы Валиевой

Валиева является действующей чемпионкой Европы. На ее счету также две победы на этапах Гран-при и золото юниорского первенства мира.

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