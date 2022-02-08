Фигурист Бржезина объявил о завершении карьеры

Чешский фигурист Михал Бржезина объявил о завершении карьеры после того, как не сумел квалифицироваться в произвольную программу на Олимпиаде в Пекине.
Об этом фигурист сообщил в своих аккаунтах в соцсетях. Он неудачно выступил в короткой программе на Олимпиаде в Пекине и не попал в произвольную часть.
31-летний Бржезина принял участие на четырёх Олимпиадах. Он является четырёхкратным чемпионом Чехии, а также бронзовым призёром чемпионата Европы.
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