Тарасова рассказала о единственной за всю жизнь похвале матери

«Но за всю жизнь похвала с маминой стороны была одна. Мы были на даче. Она сидела в тишине и вдруг сказала: "Танечка, какая же ты молодец. Построила своими руками такую дачу, где всем нам хорошо". И я запомнила. А если бы часто хвалили — в память бы не врезалось», — рассказала Тарасова.