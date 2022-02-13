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Олимпиада-2022
1 час назад

Тарасова рассказала о единственной за всю жизнь похвале от матери

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о единственной за всю жизнь похвале от матери. Она поделилась воспоминаниями с «Известиями» в интервью по случаю 75-летия.

Тарасова рассказала о единственной за всю жизнь похвале матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в семье было не принято хвалить друг друга, однако это «не значит, что они с сестрой — недолюбленные».

«Но за всю жизнь похвала с маминой стороны была одна. Мы были на даче. Она сидела в тишине и вдруг сказала: "Танечка, какая же ты молодец. Построила своими руками такую дачу, где всем нам хорошо". И я запомнила. А если бы часто хвалили — в память бы не врезалось», — рассказала Тарасова.

Она также вспомнила о своем отце — тренере Анатолии Тарасове, который впервые поставил ее на коньки в четыре года.

«Не сказала бы, что отец мной гордился. У нас в семье установка была: каждый делает то, что может. На максимуме. Это просто правильно. Так чем гордиться? Только после пятой победной Олимпиады он сказал мне: "Здравствуй, коллега"», — вспомнила она.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала данные о том, что проблемный допинг-тест на Олимпиаде в Пекине оказался у одиночницы Камилы Валиевой. Она заявила, что не верит этой информации.

«Бред, бред и еще раз бред», — отреагировала тренер.

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