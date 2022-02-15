Фигурист из США: Валиеву нельзя допускать до соревнований

«Если они действительно беспокоятся о непоправимом ущербе для Валиевой, то пусть назначат ей соответствующего консультанта, чтобы она смогла справиться с невероятно печальной ситуацией, в которой оказалась, и отправьте ее домой. Непоправимый вред будет нанесен всем Олимпийским играм. Ее нельзя допускать до соревнований. Всей команды ОКР не должно быть здесь. Они эксплуатировали ребенка ради результатов и продолжают обманывать без каких-либо последствий», – написал Риппон.