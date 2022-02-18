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Олимпиада-2022
25 минут назад

Соседка Валиевой рассказала о детстве фигуристки

Елена Прошина

Бывшая соседка 15-летней фигуристки Камилы Валиевой Галина Сафронова рассказала о детстве спортсменки. В студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» она заявила, что девочка выросла у нее на глазах, а она часто нянчилась с ней.

Соседка Валиевой рассказала о детстве фигуристки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эта девочка выросла у меня на глазах. В три годика уже заставляла нас с бабушкой смотреть, как она делает ласточку, пистолетики, поворотики», — поделилась Сафронова.

По ее словам, в детстве Камила была окружена любовью мамы, ее бабушки и тети.

«Они в квартире в полный голос не говорили, чтобы не потревожить девочку. Мама Алсу оберегала ее. Ходила как клушка за цыпленком», — рассказала Сафронова.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований. Валиева же из-за волнения совершила ряд ошибок во время произвольной программы, в том числе два падения, и получила лишь четвертое место, несмотря на то, что после короткой программы лидировала в турнирной таблице.

Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил тренеров Валиевой в «холодном отношении» и заявил о необходимости провести расследование по факту жесткого обращения с детьми.

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