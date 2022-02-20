Набросились как шакалы: Тутберидзе о ситуации с Валиевой

«Те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны. Демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит», — написала Тутберидзе в Instagram.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Камилы Валиевой, которая является подопечной Тутберидзе, нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено, и российскую команду могут лишить медали.