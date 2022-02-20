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Олимпиада-2022
35 минут назад

Тутберидзе о ситуации с Валиевой: набросились как шакалы

Газета.Ruиещё 4

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о допинг-скандале с Камилой Валиевой.

Набросились как шакалы: Тутберидзе о ситуации с Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны. Демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит», — написала Тутберидзе в Instagram.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Камилы Валиевой, которая является подопечной Тутберидзе, нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено, и российскую команду могут лишить медали.

Фигуристка Валиева расплакалась на тренировке в Пекине

Ранее наставник сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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