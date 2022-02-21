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1 час назад

Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой

Lenta.ruиещё 5

Израильская актриса Галь Гадот, известная по роли супергероини Чудо-женщины в фильмах DC, обратилась к российской фигуристке Александре Трусовой. Ее слова приводятся в социальной сети Weibo.

Галь Гадот обратилась к Трусовой, воплотившей образ Чудо-женщины в показательном номере ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка прокомментировала выступление спортсменки в образе Чудо-женщины. «Очень понравилось! Спасибо, Александра», — заявила Гадот, прикрепив к посту фотографию Трусовой с показательных выступлений на Олимпийских играх 2022 года.

На Олимпиаде в Пекине Трусова завоевала серебро, набрав 251,73 балла. Она установила историческое достижение, успешно исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. Победительницей турнира стала россиянка Анна Щербакова.

Трусова первой в истории женского одиночного катания выполнила четверной тулуп в рамках официального соревнования. Также 17-летняя россиянка первой приземлила четверной лутц. На ее счету бронза чемпионата мира и две бронзовых медали первенства Европы.

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