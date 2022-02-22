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35 минут назад

Тарасова раскритиковала Савченко за высказывание о методах Тутберидзе

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Олимпийская чемпионка Алена Савченко не знакома с методами Этери Тутберидзе и не входит в ее команду, чтобы делать выводы, заявила «РБК Спорт» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Тарасова раскритиковала Савченко за высказывание о Тутберидзе
Фото: ТАССТАСС

Ранее Савченко заявила о недопустимости тренерских методов с наказаниями, которые работали 100 лет назад, а также подчеркнула, что вина за результат в личном турнире на Олимпиаде 15-летней Камилы Валиевой лежит на тренерах.

— Алена не знает всю ситуацию до конца, не находится в команде, не знает методы. Так неправильно говорить. Нужно говорить исключительно за те вещи, к которым ты имеешь непосредственное отношение, — заявила Тарасова.

Валиева выиграла золото Олимпиады-2022 в составе сборной России по итогам командного турнира фигуристов. МОК принял решение не награждать призеров соревнований до завершения расследования в отношении Камилы. Во время Олимпиады стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря прошлого года дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. После этой ситуации в личном турнире фигуристка заняла четвертое место.

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