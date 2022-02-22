Тарасова раскритиковала Савченко за высказывание о Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Алена Савченко не знакома с методами Этери Тутберидзе и не входит в ее команду, чтобы делать выводы, заявила «РБК Спорт» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее Савченко заявила о недопустимости тренерских методов с наказаниями, которые работали 100 лет назад, а также подчеркнула, что вина за результат в личном турнире на Олимпиаде 15-летней Камилы Валиевой лежит на тренерах.

— Алена не знает всю ситуацию до конца, не находится в команде, не знает методы. Так неправильно говорить. Нужно говорить исключительно за те вещи, к которым ты имеешь непосредственное отношение, — заявила Тарасова.