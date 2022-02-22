Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая раскритиковала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за его реакцию на поведение тренера Этери Тутберидзе после неудачного выступления ее подопечной Камилы Валиевой в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине.

«Слушайте, сидел бы он у себя на родине и молчал. Можно я так грубо скажу? Когда топили, когда Валиеву, можно сказать, линчевали все эти несколько дней, Томас Бах сидел спокойно на попе ровно и молчал. И тут ему что-то не понравилось, что он увидел через объектив камеры», - возмутилась Слуцкая в интервью Youtube-каналу «Редакция».

Бывшая фигуристка отметила, что у олимпийских чемпионов не может быть мягких тренеров, и добавила, что ее тренер Жанна Громова тоже была очень жесткой.

Напомним, что глава МОК Томас Бах после выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе личного турнира посетовал на то, как «холодно ее встретили со льда ее тренеры». По его мнению, «ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно». Он добавил, что «Валиевой нужна поддержка семьи и окружающих в этой невероятно сложной для нее ситуации».