Гребёнкина: мне бы хотелось, чтобы Валиева была отомщена

«Виноваты очень многие люди. Виновата система и люди, которые придумали эту систему. Виноваты те, кто не уследил, почему не пришёл этот тест вовремя. Виноваты те, кто устроил девочке этот ужас именно на Олимпиаде. Мне бы хотелось, чтобы она была отомщена», — сказала Гребёнкина в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».